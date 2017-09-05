رسميا – سيميوني يجدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى 2020

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مع إدارة نادي العاصمة الإسبانية.

أتليتكو مدريد يجدد عقد سيميوني حتى 2020

وذكر أتليتكو مدريد عبر موقعه الرسمي، تجديد عقد سيميوني حتي 2020.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سيميوني مع أتليتكو مرديد في نهاية موسم 2017/2018 ولكن الأتلتي قرر وضع حدًا لتلك الشائعات.

وأصدر أتلتيكو بيانًا أكد خلاله أن سيميوني وقع عقدًا جديدًا اليوم سيبقى بمقتضاه رفقة الفريق حتى عام 2020، ليستمر كمدير فني لفريق الاتليتي.

يذكر ان سيميوني تولى منصب المدير الفني لأتليتكو مدريد عام 2011، ويستمر بذلك حتى 2020.

وحقق سيميوني عدد لا بأس به من الألقاب مع أتلتكو مدريد، أهمها الفوز ببطولة الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني، كما قاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ولكنه خسرهما.

وفي وقت سابق انتشرت تقارير صحفية ربطت اسم المدرب صاحب الـ47 عاما بتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان وأرسنال وتشيلسي.

وحصد سيميوني كلاعب مع أتليتكو مدريد لقب الدوري الإسباني موسم 1995-1996 وكأس الملك في نفس الموسم، كما حقق كمدرب بـ5 ألقاب مع الفريق الإسباني.