سيف زاهر: “كوبر رئيس جمهورية نفسه”

قال سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب المصري يحمل عبء ثقيل خلال الفترة الأخيرة، وهو تحقيق حلم الشعب المصري بالصعود لمونديال روسيا 2018.

أبو ريدة يطالب لاعبي المنتخب بتحقيق الفوز على أوغندا

وأضاف سيف، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، صباح الثلاثاء، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عقد جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة اوغندا المرتقبة.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الأوغندي، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وطالب أبو ريدة اللاعبين طالبهم بضرورة الفوز، دون التطرق للحديث عن استبعاد المقصرين أو المتخاذلين.

وأشار عضو اتحاد الكرة، أن المدير الفني الارجنتيني هيكتور كوبر، “هو رئيس جمهورية نفسه”.

ونفى زاهر عقد أي جلسة معه عقب مباراة أوغندا السابقة، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد.

وسقط المنتخب المصري أمام أوغندا في العاصمة كامبالا بالجولة الثالثة، ليتراجع بعدها إلى المركز الثاني بالمجموعة بـ6 نقاط، وترتقي أوغندا للصدارة برصيد 7 نقاط.

وأكد أن الثنائي ” مجدي عبد الغني وحازم إمام عضوا المجلس، من حقهما الحديث عن الفنيات في المنتخب، كونهما نجمان كبيران ولعبا لقطبي الكرة المصرية.

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته بالتأكيد على أن حديث الثنائي عبد الغني وإمام عن فنيات كوبر لن يؤثر عليه.