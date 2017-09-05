شيكابالا يصل السعودية للانضمام للرائد

أعلن نادي الرائد السعود وصول الدولي محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لاعب الزمالك السابق إلى المملكة العربية السعودية.

انتهاء أزمة سفر شيكابالا إلى السعودية

واكد الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن شيكابالا المعار من الزمالك وصل خلال الساعات الماضية إلى مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق.

وينتظم شيكابالا في تدريبات الرائد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التحضير لعودة مباريات دوري جميل للمحترفين والذي يشهد فترة توقف حاليا.

وفي وقت سابق واجه شيكابالا أزمة بمنعه من السفر إلى السعودية صباح اليوم من جانب مسئولى المطار بسبب عدم وجود تصريح للسفر من إدارة التجنيد ضمن أوراق سفره .

وتسبب عدم وجود تصريح للسفر من إدارة التجنيد ضمن أوراق في تخلف شيكابالا عن السفر إلى السعودية وفقا للموعد المحدد من جانب نادى الرائد لوصوله.

وعل الفور تواصل شيكابالا مع مسؤولي نادى الرائد السعودى خلال تواجده فى مطار القاهرة بعد منعه من السفر.