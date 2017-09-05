ميدو يتحدث عن دور المشجع المصري في موقعة أوغندا

طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، الجماهير المصرية التي ستساند المنتخف أمام وأوغندا، بعدم الانقطاع عن التشجصع طوال المباراة.

ميدو يطالب الجماهير المصرية بمساندة المنتخب في موقعة أوغندا

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأوغندي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وكتب ميدو على صفتحه الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الجمهور المصري كان وسيظل دائما هو مصدر الرعب لأي فريق يحضر إلى مصر بشهادة كل نجوم أفريقيا، اليوم منتخبنا محتاج تشجيعك ٩٠ دقيقة بدون توقف”.

وأضاف: “أؤمن بأن مشجع كرة القدم الحقيقي هو من يقف خلف فريقه في الأوقات الصعبة قبل الأوقات السهلة.. متأكد أن مؤازرة جمهورنا الْيَوْمَ سبب مكسبنا”.

وتلقى المنتخب المصري خسارة بالجولة الماضية من التصفيات على يد أوغندا، بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بنقطتين بفارق عن نقطة عن الكونغو صاحبة المركز الأخير.