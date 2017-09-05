رسميًا.. المصري البورسعيدي يضم كوفي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، ضم المدافع البوركينابي محمد كوفي لاعب نادي الزمالك، دون أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

كوفي يرحل عن الزمالك إلى المصري

ورحل كوفي لاعب نادي الزمالك إلى صفوف المصري البورسعيدي دون أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

ونجح نادي المصري في الحصول على توقيع كوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن كان قد وقع على الاستغناء الخاص به.

وحتى الآن لم يُعلن أي طرف من أطراف الصفقة قيمة الانتقال من صفوف الزمالك أو مدة التعاقد.

وأشارت تقارير إلى أن النادي المصري كشفت أن الإدارة توصلت لاتفاق مع الزمالك على ضم كوفي مقابل مليون و 750 ألف جنيه.

وشهدت الأسابيع الماضية حالة من الشد والجذب بين كوفي وإدارة ناديه، بعد وصول عرض المصري.

المدافع البوركينيبدأ مشواره الاحترافي في المنطقة العربية عام 2004 من خلال نادي المرخية القطري قبل أن ينتقل إلى الدوري المصري من بوابة بتروجيت عام 2006.

ولعب كوفي فترة قصيرة في الدوري العراقي مع نادي دهوك قبل أن ينضم للزمالك والذي حقق معه الفوز بثنائية الدوري والكأس ورحل عنه على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتفاق السعودي قبل أن يعود من جديد للزمالك.