أحلام المنتخب المصري مهددة بسبب صلابة الدفاع الأوغندي

سلطت الصحف الأوغندية، الضوء على مواجهة منتخب بلادها ونظيره المصري، في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا عام 2018.

الصحف الأوغندية تشيد بدفاع منتخب الرافعات

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأوغندي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وأشادت الصحف بدفاع منتخب بلادها قبل مباراة مصر الليلة، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكدت صحيفة “monitor” الأوغندية، أن منتخب أوغندا يمتلك دفاعًا قويًا جدًا، وأهم ما يميزه هو الجماعية.

وأوضحت أن منتخب الرافعات لديه حسن تنظيم وتمركز سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع، حيث يهاجمون معًا في لحظات مهمة ويمررون الكرة ببراعة بين أقدامهم، مشيرة إلى أن الدفاع الأوغندي هو الأفضل إحصائيًا على مستوى العالم.

وألمحت، أن المنتخب الأوغندي بات الوحيد الذي لم تهتز شباكه خلال التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال روسيا التي بدأت قبل عامين، وذلك على مستوى العالم وذلك بعد 5 مباريات، وذلك أمام توجو مرتين وغانا والكونغو ومصر.

وأكدت الصحيفة أن الفراعنة سيعانون أمام الدفاع الصلب لمنتخب الرافعات، وسيجدون مشقة في اختراقه.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بنقطتين بفارق عن نقطة عن الكونغو صاحبة المركز الأخير.