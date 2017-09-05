مدير المنتخب الأوغندي يكشف عن شكواه قبل مواجهة الفراعنة

تحدث مييندا مدير المنتخب الأوغندي عن شكاوى فريقه أثناء تواجده في مصر، استعدادًا لخوض مباراة المنتخب المصري، في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

مدرب أوغندا يتحدث عن معاملة المصريين

ويستضيف المنتخب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأوغندي، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال مييندا، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن المنتخب المصري حصل على معاملة رائعة للغاية حين سافر إلى أوغندا، مؤكدا أنه وفر له أوتوبيس وثلاثة سيارات بالإضافة إلى مياه معدنية، ولكن الجانب المصري رفض استعمالها.

وأضاف، أنه حين وصلوا إلى مصر طلبوا مياه معدنية، ولكنه الجانب المصري رفض هذا الأمر.

وأوضح أن الجماهير الأوغندية التي ستحضر للمباراة تقدر بـ 150 مشجعًا، بالإضافة إلى بعض الشخصيات من السفارة والدولة الأوغندية، لافتا أنه حصل على 20 تذكرة، بالإضافة إلى ثلاثة دعوات لكبار الزوار فقط.

وتطرق مدير أوغندا للحديث حول الفارق بين ملاعب مصر وأوغندا، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تكون أرض الملعب في مصر أفضل من أرض ملعب أوغندا، ولكن العبرة ليست بالأرض، فالموضوع كرة قدم، و90 دقيقة يخوضها الفريق الأوغندي من أجل الفوز وتحقيق نتيجة جيدة.

واختتم مييندا تصريحاته مؤكدا أن زيارة الأهرامات ليس في اهتمامات اللاعبين الأوغنديين، فبعضهم تواجد من قبل في مصر وزار الأهرامات.