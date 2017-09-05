يستضيف المنتخب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأوغندي، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كوبر يدفع بفتحي في وسط الملعب

وقبل المواجهة المرتقبة استقر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على تغيير لاعب الوسط المدافع بالتشكيل أمام أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتتجه النية لدى المدرب الأرجنتيني بالدفع بأحمد فتحي في مركز لاعب الوسط المدافع بجوار محمد النني بدلًا من طارق حامد على أن يشارك أحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن خلفًا لفتحي.

وتأتي رغبة كوبر في الدفع بفتحي في منطقة وسط الملعب، لزيادة الضغط الهجومي على أوغندا من خلال انطلاق أحمد المحمدي خلف محمد صلاح في الجبهة اليمنى على أن يتولى فتحي تأمين منطقة وسط الملعب خلف المتقدمين للأمام لتصبح طريقة الفراعنة أقرب إلى 4-1-4-1 بوجود عمرو جمال في الهجوم.

وقرر مدرب الفراعنة الإبقاء بحسام عاشور، وعدم المجازفة بقائد الأهلي أو سام مرسي في وسط الملعب في مباراة مهمة مثل أوغندا، ولجأ إلى فكرة أحمد فتحي على اعتبار أنه لعب هذا المركز في كأس الأمم الإفريقية 2017.

ومن المنتظر أن يعتمد هيكتور كوبر على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد المحمدي

خط الوسط: أحمد فتحي ومحمد النني ورمضان صبحي وعبد الله السعيد

خط الهجوم: عمرو جمال ومحمد صلاح

وقبل المواجهة المرتقبة يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، خلف نظيره الأوغندي صاحب الـ 7 نقاط في الصدارة.