ماهلامبي ينتقل إلى الأهلي خلال ساعات

بات اللاعب فاكامانى ماهلامبى جناح نادي بيدفيست الجنوب أفريقي على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى النادي الأهلي بصورة رسمية خلال الساعات القليلة القادمة.

ماهلامبي في الأهلي رسمياً خلال ساعات

وتنتظر إدارة النادي الأهلي الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع ماهلامبي خلال الساعات المقبلة من أجل الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

وستقوم إدارة النادي الأهلي بقيد ماهلامبي في قائمة الفريق المحلية كلاعب تحت السن، بعدما سمح اتحاد الكرة المصري بقيد أجنبي تحت هذا البند بداية من الموسم الجديد للدوري المصري.

وتتوقف الصفقة حالياً على بعض التفاصيل البسيطة والرتوش النهائية من أجل التعاقد مع جناح بيدفيست بصورة رسمية ليتم الإعلان عن انضمامه للنادي الأهلي بعدها بصورة رسمية.

ومن المقرر أن ينضم ماهلامبي إلى الأهلي في صفقة ستكلف خزينة القلعة الحمراء مبلغ يصل إلى مليون و300 ألف دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن عن انضمام السوري عبد الله الشامي إلى صفوفه بصورة رسمية لمدة ثلاث مواسم خلال الساعات القليلة القادمة.