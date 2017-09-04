لاعب الأهلي الجديد: اللعب بجوار متعب وغالي كان حلمي

عبر اللاعب عبد الله الشامي مدافع النادي الأهلي الجديد عن سعادته بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشامي: كنت أحلم بمزاملة نجوم الأهلي

وأشار الشامي في تصريحات بعدما أعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه رسمياً إلى أن اللعب بجوار عدد من لاعبي القلعة الحمراء كان حلماً بالنسبة له.

وشدد الشامي على سعادته باللعب إلى جانب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي بالأخص، مشدداً على حزنه لعدم التواجد إلى جانب حسام غالي قائد القلعة الحمراء السابق والمنتقل إلى النصر السعودي.

وقال لاعب الأهلي الجديد: ” كنت أتمنى اللعب إلى جانب عماد متعب في نفس الفريق منذ فترة طويلة وهو ما سيتحقق في الفترة المقبلة “.

وأكمل: ” لم يحالفني الحظ أن ألحق بحسام غالي أثناء تواجده في الأهلي، لكنني أتمنى أن ألعب إلى جواره يوماً ما في المستقبل “.

واختتم: ” اللعب إلى جانب متعب ونجوم الأهلي كان حلمي منذ الصغر، لم أصدق نفسي عندما علمت بالمفاوضات لم أصدق الأمر نهائياً “.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع عبد الله الشامي بصورة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية لمدة ثلاثة سنوات.