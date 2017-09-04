التشكيل المتوقع لمصر أمام أوغندا في تصفيات المونديال

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على ملامح تشكيل الفراعنة في مواجهة أوغندا مساء غداً الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

تعديل وحيد في تشكيل مصر أمام أوغندا

وينوي كوبر إجراء تعديل وحيد على تشكيل منتخب مصر في مواجهة أوغندا مقارنة بالمواجهة التي جمعت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويفكر كوبر في الدفع بعمرو جمال في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر لقيادة خط الهجوم بدلاً من محمود عبد المنعم “كهربا”، مع الاحتفاظ بالأخير على مقاعد البدلاء.

وسيتواجد الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن “تريزيجيه” على الجناحين خلال المباراة، على أن يتوسطهما عبد الله السعيد كصانع للألعاب.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز على أوغندا سعياً نحو العودة من جديد إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بعدما تقهقر للوصافة خلف أوغندا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمرو جمال.