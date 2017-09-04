بعد رمضان صبحي.. ستوك سيتي يطلب ضم لاعبة دجلة

تلقى مسؤولي قطاع الكرة بنادي وادي دجلة عرضا رسميا من نادي ستوك سيتي الإنجليزي لضم سارة عصام لاعبة فريق الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة حسب ما أكده يوسف الشيخ إداري النادي.

وينتظر النادي الإنجليزي رد وادي دجلة خاصة أن اللاعبة تقضي فترة معايشة بانجلترا منذ أسبوعين.

ويبدو أن تألق رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الحالي وجه أنظار مسؤولي الفريق نحو اللاعبين المصريين ومنهم لاعبات الكرة النسائية لخطف مواهب مصر.

وشارك رمضان مع المنتخب الوطني أمام أوغندا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والتي انتهت بالتعادل السلبي، على استاد نيلسون مانديلا.

حيث أجرى المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، تغيير بين الشوطين، بإجراء تغيير بنزول رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي، بدلاً من محمود حسن “تريزيجيه” لاعب نادي قاسم باشا التركي.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد6 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ثن المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة، بينما يتزيل المجموعة الكونغو بلا نقطة.