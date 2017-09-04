وليد سليمان ينتظر تحديد مصيره مع الأهلي

ينتظر وليد سليمان، لاعب وسط الأهلي، تحديد مصيره من خلال تجديد عقده أو البحث عن نادي جديد بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده.

ويحاول سليمان التعرف على موقف مسئولى الأهلي من تجديد التعاقد حتى يطمئن حول مستقبله داخل القلعة الحمراء.

ورصد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر ميزانية خاصة بعقود اللاعبين من أجل تجديد التعاقد بحوالي 30 مليون جنيه.

وينتظر الحاوي رفقة ست لاعبين تجديد تعاقدهم وهم:

“حسام عاشور، أحمد فتحى ، عبد الله السعيد ، وشريف إكرامى وأحمد عادل حارسي مرمى الفريق.

وتنتهي عقود السداسي بنهاية الموسم المقبل، وهناك من ينهتي عقده فى فترة الانتقالات الشتوية يناير 2019.

من ناحية أخرى أعلن عصام سراج المدير التجارى و التعاقدات بالنادي الأهلى تفاصيل التعاقد مع السورى عبدالله الشامى مدافع الفريق الجديد لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر.

وصرح سراج أن اللاعب اجتاز الاختبارات الطبية التى أجريت له فى لبنان وتم ارسال نسخة منها لطبيب الأهلي الدكتور خالد محمود للاطلاع عليها وبناء عليها تم التوقيع رسميا.

وينتظر الأهلي وصول اللاعب إلى القاهرة فور الانتهاء من الحصول على التأشيرة، خاصة أن سمير عدلي عضو مجلس إدارة الأهلي ينهي تأشيرة دخول اللاعب القاهرة.