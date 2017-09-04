أعلن عصام سراج المدير التجارى و التعاقدات بالنادي الأهلى راتب السورى عبدالله الشامى مدافع الفريق الجديد الذي سيحصل عليه من الأهلي بعد انضمامه لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر.

وسيتقاضى الشامي 100 ألف دولار أول في موسم له مع المارد الأحمر،بينما يحصل على 135 ألف دولار في الموسم الثاني ، على أن يتقاضى 150 ألف دولار في الموسم الثالث له بقميص الأهلي.

وأكد سراج أن اللاعب اجتاز الاختبارات الطبية التى أجريت له فى لبنان وتم ارسال نسخة منها لطبيب الأهلي الدكتور خالد محمود للاطلاع عليها وبناء عليها تم التوقيع رسميا.

وينتظر الأهلي وصول اللاعب إلى القاهرة فور الانتهاء من الحصول على التأشيرة، خاصة أن سمير عدلي عضو مجلس إدارة الأهلي ينهي تأشيرة دخول اللاعب القاهرة.

وأوضح أن التعاقد مع لشامي تم من خلال التواصل مع أحد الوكلاء اللبنانيين والمصريين، ثم توجه بعدها إلى لبنان لاتمام الصفقة مع اللاعب.

ويعد الشامى من مواليد 94 وبدأ مسيرته فى نادي الطليعة السورى ثم انتقل للصفا اللبنانى الذى قام اللاعب بفسخ تعاقده معه مؤخرا حتى ينضم للقلعة الحمراء فى صفقة انتقال حر.

وجاء ضم اللاعب السوري بعد أن أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بالتعامل مع اللاعبين أصحاب الجنسية السورية والفلسطينية، على أنهم محليين.