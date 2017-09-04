الأهلي يفوز على المنصورة بثلاثية في الدقائق الأخيرة

وسجل اسلام محارب هدفين وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، وجاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

وسجل اسلام محارب هدفين وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث، وجاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

فاز الأهلي على المنصورة على ملعب التتش بالجزيرة،وديا استعدادًا للموسم الجديد بثلاثية نظيفة.

فاز الأهلي على المنصورة على ملعب التتش بالجزيرة،وديا استعدادًا للموسم الجديد بثلاثية نظيفة.

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: محمد نجيب ومحمد هاني وحسين السيد وباسم علي.

خط الوسط: وعمرو السولية وهشام محمد ووليد سليمان وأحمد حمودي.

خط الهجوم: عماد متعب وجونيور أجايي.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة الأولى من الدوري يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويستعد حامل لقب الدوري المصري أيضا لمواجهة صعبة أمام الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول حسام البدري، المدير الفني للفريق، استغلال مباراة المنصورة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.

وتشهد مباراة الأهلي والمنصورة غياب وليد أزارو، لمشاركته مع منتخب المغرب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما يغيب التونسي علي معلول، لنفس السبب.

ويفتقد الأهلي جهود اللاعبين الدوليين أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة.