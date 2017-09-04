أنهى الأهلي تفاصيل التعاقد مع السوري عبد الله الشامي وحصل النادي الاستغناء الخاص باللاعب.

ويقوم سمير عدلي عضو مجلس الإدارة بإنهاء تأشيرة دخول الشامي القاهرة بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانتهت الجلسة اليوم بالاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، بالإضافة لوضع حل لأزمة توقيع الشامي لنادي الصفا اللبناني.

وتوصل الأهلي لاتفاق يقضي بحصول النادي اللبناني على 50 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي قام الشامي بالتوقيع عليه.

وفي سياق آخر اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، من الحصول على توقيع فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، ليصبح بذلك الأجنبي الرابع في قائمته.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء ان صفقة فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، تتوقف على 300 ألف دولار فقط.

وتشهد الساعات المقبلة وصول اللاعب الشاب إلى القاهرة خلال ساعات، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع الرسمي على العقود الانضمام للأهلي، وذلك بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع ناديه.