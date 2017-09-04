تعرف على خطة كوبر للثأر من أوغندا.. ومفاجآت في التشكيل

يستعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تجهيز مفاجأة لنظيره الأوغندي قبل المواجهة التي تجمع المنتخبين في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويستعد أحمد الشناوي لحراسة مرمى المنتخب خلال اللقاء الهام بأمر من كوبر حيث أنه الأكثر جاهزية الآن بدلا من عصام الحضري الذي شارك المباراة الماضية وهو يعاني من الإصابة، كما أن أحمد ناجي مدرب الحراس أكد أن الحارس الأكثر جاهزية سيحرس عرين الفراعنة.

وفي ظل الحديث عن تراجع مستوى عبد الله السعيد لاعب وسط المنتخب يبدو أن صالح جمعة الأقرب للمشاركة بشكل أساسي لخلق حلول هجومية أمام أوغندا.

وبعد ظهور محمد عبد الشافي بمستوى سئ المباراة الماضية يقترب أحمد فتحي من اللعب في مركز الظهير الأيسر، كما أن عمرو جمال مهاجم المنتخب يعد الأقرب للمشاركة بدلا من محمود كهربا.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.