الغيابات تضرب منتخب غانا قبل مواجهة الكونغو

تعرض منتخب غانا لأزمة قبل مواجهة الكونغو غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
وأكد موقع “غانا سوكر ويب” أن هناك غيابات عديدة في صفوف المنتخب الغاني قبل المواجهة الهامة، حيث يغيب كل من: أسامواه جيان وجوردان أيو وهاريسون أفول وأندريه أيو بسبب الإصابة.
وكان منتخب غانا قد تعادل بنتيجة 1-1 أمام الكونغو في الجولة الثالثة، وحصد نقطتين فقط حتى الآن وابتعد عن المنافسة.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد مباريات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي أن مباراة مصر والكونغو ستقام يوم الأحد 8 أكتوبر الساعة 7 مساء على ملعب برج العرب.
كما ستقام مباراة الجولة الخامسة بين منتخبي أوغندا وغانا يوم 7 اكتوبر.
ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.