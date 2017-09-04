الغيابات تضرب منتخب غانا قبل مواجهة الكونغو

تعرض منتخب غانا لأزمة قبل مواجهة الكونغو غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد موقع “غانا سوكر ويب” أن هناك غيابات عديدة في صفوف المنتخب الغاني قبل المواجهة الهامة، حيث يغيب كل من: أسامواه جيان وجوردان أيو وهاريسون أفول وأندريه أيو بسبب الإصابة.

وكان منتخب غانا قد تعادل بنتيجة 1-1 أمام الكونغو في الجولة الثالثة، وحصد نقطتين فقط حتى الآن وابتعد عن المنافسة.