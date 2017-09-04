تعرف على آخر التطورات في صفقة انتقال ماهلامبي للأهلي

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من الحصول على توقيع فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، ليصبح بذلك الأجنبي الرابع في قائمته.

صفقة ضم ماهلامبي تتوقف على 300 ألف دولار

ومن جانبه قام نادي بيدفيست بإبلاغ نظيره الأهلي أن القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن المهاجم صاحب الـ20 عامًا، 2.5 مليون دولار.

وفي وقت سابق طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء الصفقة.

ولم يحسم الأهلي الصفقة بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، بعدما توقفت على 300 ألف دولار فقط.

ويننظر الأهلي وصول اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة خلال ساعات، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع الرسمي على العقود الانضمام للأهلي.

وفي وقت سابق كان الأهلي قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع ناديه.

وتمكن الأهلي خلال الأيام الماضية من إنهاء كافة الاتفاقات الخاصة بالصفقة مع الفريق الجنوب إفريقي.

ويتبقى فقط للاعلان عن الصفقة رسميا، حيث يطلب بيدفيست الحصول على مليون و300 ألف دولار، بينما يحاول الأهلي إقناعه بمليون فقط.

يذكر أن قائمة الأهلي تضم 3 أجانب آخرين بعد إعارة الغاني جون انتوي لمصر المقاصة، وهم: التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي.

ويشغل لاعب بيدفيست مركز الجناح والوسط المهاجم، وخاض 27 مباراة، وسجل فيهم 10 أهداف وصنع 10 كما انه لاعباً بمنتخب الشباب ببلاده والمنتخب الأوليمبي والأول ولعب للأخير مباراة واحدة ضد أنجولا في مارس الماضي.