قبل مواجهة الكونغو.. لاعب غانا يتعرض لسطو مسلح

كشفت صحيفة ” ghanasoccernet ” الغانية، تعرض إيبينزر أوفوري، لاعب منتخب غانا، لهجوم مُسلح في مقر إقامته في مدينة أكرا وذلك اليوم الاثنين.

لاعب منتخب غانا يتعرض لسطو مسلح

وأوضحت الصحيفة الغانية، أن اللاعب الغاني تعرض للسطو على يد 7 مُسلحين، قاموا باقتحام منزله في وقت مبكر اليوم.

وتأتي عملية السطو للاعب وسط فريق شتوتجارت، قبيل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام الكونغو بالجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان أوفوري قد شارك أمام منتخب الكونغو يوم الجمعة الماضي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ولم يتعرض اللاعب لأي أذى، لكنه اللصوص قاموا بسرقة أشياء ثمينة من منزله،قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبعد هذه الواقعة قرر مدرب غانا إعفاء اللاعب صاحب الـ22 عامًا من المشاركة في تدريبات اليوم الاستعدادية لمواجهة الكونغو غدًا في مباراة العودة في التصفيات ذاتها.

ويحتل المنتخب الغاني المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين خلف كلًا من أوغندا بـ7 نقاط ومصر بـ6 نقاط، وتتذيل الكونغو المجموعة بنقطة واحدة فقط.