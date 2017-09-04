الأهلي يستعد للدوري وأفريقيا بمواجهة المنصورة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المنصورة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، في لقاء ودي استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يواجه المنصورة استعدادا للترجي وطلائع الجيش

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة الأولى من الدوري يوم 10 سبتمبر الجاري.

ويستعد حامل لقب الدوري المصري أيضا لمواجهة صعبة أمام الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول حسام البدري، المدير الفني للفريق، استغلال مباراة المنصورة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.

وتشهد مباراة الأهلي والمنصورة غياب وليد أزارو، لمشاركته مع منتخب المغرب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما يغيب التونسي علي معلول، لنفس السبب.

ويفتقد الأهلي جهود اللاعبين الدوليين أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة.