صلاح ريكو يفتح النار على إدارة الزمالك

أعرب صلاح عاطف ريكو، لاعب وسط الزمالك السابق والمنضم مؤخرا لفريق مصر المقاصة، عن استيائه الشديد لما حدث خلال تجربته مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لم يحصل على فرصته كاملة الموسم الماضي، بسبب تغيير المدربين.

صلاح ريكو يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

اللاعب كان ضمن الأسماء التي رحلت عن الزمالك بقرار من مرتضى منصور، قبل التعاقد مع 15 لاعبا جديدا استعدادا للموسم المقبل.

ويرى “ريكو” أنه تعرض للظلم داخل نادي الزمالك ولم يحصل على فرصة كافية لإظهار قدراته، بسبب توالي المدربين الذين دربوا الفريق.

وأوضح لاعب الزمالك السابق أنه لم يشارك لفترات طويلة مع الفريق الأبيض.

وأكد اللاعب المنضم لمصر المقاصة أن تجربته مع الزمالك لم تكن الوحيدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللاعبين تعرضوا للظلم أيضا.

وأشار إلى ان هناك 6 آخرين من زملاءه تعرضوا للظلم أيضا في الموسم الماضي، وهم: محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد ناصف وعلي فتحي وحسني فتحي ومحمد مسعد ومعروف يوسف.

وأنهى ريكو تصريحاته الغاضبة، بالحديث عن تلقيه عروضا عديدة قبل الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، ولكنه فضل الانتقال للمقاصة في ظل تمسك مسؤولي النادي الفيومي بالتعاقد معه.