جلسة بين مرتضى ونيبوشا لحسم ملف الراحلين

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المونتينجري نيبوشا خلال الفترة الحالية لتحديد أسمي اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق قبل إرسال القائمة الثانية للفريق إلى اتحاد الكرة قبل يوم الخميس المقبل.

كوفي يرحل عن صفوف الزمالك

وقرر الزمالك في وقت سابق إعارة المدافع محمد كوفي في ظل عدم وجود أماكن شاغرة للاعب أجنبي بالفريق في ظل وجود الثلاثي كاسونجو وأشيمبونج ومعروف يوسف بالإضافة إلى رزاق سيسيه الذي سيتم قيده تحت السن.

وعاد اسم أحمد مجدى لاعب وسط الزمالك، يظهر بقوة والتمسك به بات طلبا من البعض داخل الزمالك، عق تقديمه مستوى جيد خلال الآونة الأخيرة والإشادة التي تلقاها بعد لقاء الفيصلى الودي بعدما كان هناك قراراً برحيله فى الموسم الجديد.

يذكر ان الزمالك تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين استعدادا للموسم المقبل وهم:

أحمد كابوريا من (المصرى)، محمد الشامي وعبد الله جمعه وصلاح عاشور (أنبي)، الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي (الوحدة السوري)، وأحمد مجدي (الوحدة السعودي)، كاسونجو (الاتحاد السكندري)، رزاق سيسيه (أسوان)، اشيمبونج (الداخلية)، محمد رمضان (بتروجت)، أحمد مدبولي (النصر للتعدين)، محمود علاء (وادي دجلة)، أحمد داوودا (المقاصة)” ومحمد اشرف روقة من الطلائع

بالإضافة إلى عودة 5 لاعبين من الإعارة، وهم: “حازم إمام وخالد قمر من (الاتحاد)، يوسف أوباما من (وادى دجلة)، إبراهيم عبد الخالق (المقاولون)، محمد كوفى (الاتفاق السعودي).