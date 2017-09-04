منتخب مصر على رادار راعي مانشستر سيتي

أصبح المنتخب المصري هدفا لشركة تكنو موبايل الراعي الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل اقتراب الفراعنة من التأهل لكأس العالم.

منتخب مصر يقترب من التأهل لكأس العالم

ويستعد منتخب مصر لمباراة أوغندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وأوضح ستيفن ها، المدير العام للشركة الصينية، انهم يستهدفون رعاية المنتخب المصري في العام المقبل 2018.

وقال ستيفن، إن شركته تعتبر مصر من البلاد المهمة بالنسبة لشركتهم، مشيرا إلى أنهم يحاولون التركيز عليها لأنها طريقهم لغزو السوق في الشرق الأوسط كله.

وأشار إلى أن الشركة تفكر في رعاية المنتخب المصري دائما، باعتباره ضمن المنتخبات الإفريقية الكبيرة.

وألمح المدير العام للشركة الصينية إلى امكانية رعاية منتخب مصر بداية من العام المقبل.

وقبل أيام كان منتخب أوغندا قد فاز على مصر فى مباراة الجــــولــة الثالثة بهدف نظيف ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بفارف نقطة عن الفراعنة بينما غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين والكونغو بنقطة واحدة فى المركز الرابع والأخير.

ويتطلع منتخب أوغندا في مباراة الثلاثاء المقبل لتحقيق نتيجة إيجابية بينما لا بديل أمام منتخب مصر إلا الفوز للاستمرار في المنافسة على التأهل للمونديال قبل مواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.