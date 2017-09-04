اخرهم بلجيكا.. 6 منتخبات حسمت التأهل رسميًا إلى مونديال روسيا 2018

نجحت 6 منتخبات في التأهل الرسمية لمونديال روسيا المقبل 2018 بعد ضمان تصدر مجموعتها في التصفيات.

بلجيكا تخطف البطاقة الأولى في أوروبا نحو المونديال

وتمكن المنتخب الإيراني من حج البطاقة الأولي في قارة آسيا ثم تبعتها اليابان من نفس القارة،أما في أمريكا الجنوبية حسم المنتخب البرازيلي التأهل بجانب المكسيك من أمريكا الشمالية.

وتأهل المنتخب البلجيكي بعد الفوز على اليونان 2-1 في الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أما المقعد السادس فهو محجوز للمنتخب الروسي صاحب الضيافة.

وبذلك أصبح المنتخب البلجيكي أول المنتخبات الأوروبية التي تنجح في الوصول إلي نهائيات كأس العالم، بعد الفوز على منتخب اليونان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثامنة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة للمونديال.

الفوز على اليونان رفع رصيد منتخب بلجيكا الى النقطة 22 محتلاً صدارة مجموعته ليصبح أول المتأهلين عن أوروبا، بينما توقف رصيد اليونان عند 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البوسنة والهرسك صاحبة المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المركز الأول تتأهل بشكل مباشر إلي نهائيات كأس العالم، فيما يتم اختيار أفضل ثمانية منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع، للمشاركة بالملحق الأوروبي.