إدارة الأهلي ترحب بتجديد عقد البث التليفزيوني

أكدت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، ترحيبها، بتجديد عقد البث التليفزيوني مع إحدى الشركات الإعلانية لمدة موسم إضافي قبل أيام من انطلاق مسابقة الدوري المعودة طاهر تحسم ملف تجديد عقد البث التليفزيوني

وتعاقد الأهلى في وقت سابق مع الشركة الحاصلة على حقوق البث التليفزيوني، وينص هذا التعاقد على التمديد لموسم إضافي إذا اتفق الطرفان وهو ما رحب به مسؤولو القلعة الحمراء مع الاتفاق على زيادة المقابل المالي بنسبة 10%.

وتشهد الساعات المقبلة إبرام إدارة الأهلي العقود، وذلك بعد عودة المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء من رحلة علاجية في العاصمة البريطانية لندن.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مشواره بمسابقة الدوري المصري بمباراته أمام طلائع الجيش يوم الأحد المقبل.

ويستعد المارد الحمر لاستضافة نظيره الترجي يوم 16 سبتمبر في مباراة الذهاب ببرج العرب، قبل مباراة العودة يوم 23 سبتمبر في تونس.

ومن المقرر أن يصل التونسي علي معلول لاعب الفريق إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر الجاري في أول مباريات الدوري الممتاز.