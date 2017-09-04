إسبانيا تسيطر على تشكيل فرانس فوتبول

سيطر منتخب إسبانيا على تشكيل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل اللاعبين في التجمع الدولي الحالي مع منتخبات بلادهم.

4 لاعبين إسبان في تشكيل فرانس فوتبول الأفضل

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن وفقاً لمجلة فرانس فوتبول الشهيرة أن 4 لاعبين من منتخب لاروخا تواجدوا في التشكيل الأفضل للمجلة الشهيرة.

وجاء كل من ديفيد دي خيا ، سيرخيو راموس ، سيرخيو بوسكيتس وإيسكو كانوا في التشكيل الأفضل لمجلة فرانس فوتبول.

وكان الماتدور الإسباني قد تغلب على نظيره الإيطالي بثلاثية نظيفة، في لقاء أقيم قبل يومين على ملعب سانتياجو بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل أهداف المنتخب الإسباني إيسكو في الدقيقتين 13 و 40 و موراتا في الدقيقة 70 .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إسبانيا في صدارة المجموعة السابعة إلى 19 نقطة متقدمة على إيطاليا الثانية برصيد 16 نقطة.

واختارت المجل تشكيل مكون من: دي خيا ، مونييه ، راموس ، هوميلس ، بوسكيتس ، باولينيو ، ميكيل ، يارمولينكو ، إريكسن ، ليمار و إيسكو.