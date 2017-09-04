كوبر يفكر في الدفع بالشناوي أمام أوغندا على حساب الحضري

بات أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الزمالك، ومنتخب مصر، قريبًا من حراسة عرين الفراعنة في مباراة أوغندا، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

الحضري يطلب المشاركة أمام أوغندا

وكشفت مصادر داخل صفوف المنتخب أن عصام الحضري، حارس مرمى التعاون السعودي، طلب المشاركة في المباراة.

وأكد الحضري للجهاز الفني للفراعنةبقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، جاهزيته للقاء بعدما تعافى من الكدمة القوية التي ألمت به في الركبة خلال مباراة الذهاب أمام أوغند.

وتعرض المنتخب المصري قبل أيام للهزيمة أمام أوغندا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن جانبه يخشى الجهاز الفني من الدفع بعصام الحضري في مباراة الغد، حتى لا تتفاقم إصابته ويخسر المنتخب تغييرًا في مركز حراسة المرمى.

وتشهد الساعات المقبلة حسم كوبر لأزمة حراسة مرمى المنتخب، عقب الانتهاء من المران الختامي المقرر له في السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين.

وقبل مواجهة أوغندا يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويأمل في تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة مجددا، واستكمال المشوار نحو التأهل لمونديال روسيا 2018.