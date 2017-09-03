يقترب الأهلي من الإعلان عن ضم فاكاماني ماهلامبي لاعب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي خلال ساعات.

وسيسدد الأهلي مبلغ مليون و200 ألف دولار قيمة التعاقد مع اللاعب.

وطالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء صفقة لاعب بيدفيست.

وأكد البدري لإدارة الأهلي رغبته في سرعة إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.

من ناحية أخرى صرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بأن النادي حدد يوم 21 سبتمبر الجاري من أجل السفر إلى تونس لخوض مباراة العودة أمام الترجي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المارد الحمر لاستضافة نظيره الترجي يوم 16 سبتمبر في مباراة الذهاب ببرج العرب، قبل مباراة العودة يوم 23 سبتمبر في تونس.

ومن المقرر أن يصل التونسي علي معلول لاعب الفريق إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر الجاري في أول مباريات الدوري الممتاز.