مدرب حراس المنتخب يعلق على مشاركة الحضري أمام أوغندا

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على مشاركة عصام الحضري حارس الفراعنة أمام أوغندا في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا يوم الثلاثاء القادم إلى مدينة برج العرب.

وأكد ناجي أنه رغم إصابة الحضري في الجولة الماضية خلال خسارة الفراعنة أمام أوغندا إلا أنه أكمل اللقاء.

وصرح مدرب الحراس بأن المشاركة في المباراة المقبلة تعتمد على الحارس الأكثر جاهزية.

ووصل اليوم طاقم الحكام الجنوب أفريقى الذى سيدير اللقاء والذي يتكون من: الحكم جوميز فيكتور ميجل والمساعد الأول تيسفا جيورجيوس والمساعد الثانى ديلكان سانديل والحكم الرابع هاريسون كريستوفر.

ويتدرب طاقم الحكام على أرض ملعب استاد برج العرب فى السابعة صباح الغد الاثنين.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.