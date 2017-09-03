طاقم حكام مباراة مصر وأوغندا يصل برج العرب

وصل اليوم طاقم الحكام الجنوب أفريقى الذى سيدير مباراة مصر وأوغندا في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا يوم الثلاثاء القادم إلى مدينة برج العرب.

ويدير اللقاء الحكم جوميز فيكتور ميجل والمساعد الأول تيسفا جيورجيوس والمساعد الثانى ديلكان سانديل والحكم الرابع هاريسون كريستوفر.

ويتدرب طاقم الحكام على أرض ملعب استاد برج العرب فى السابعة صباح الغد الاثنين.

وفي وقت سابق وصلت إلى القاهرة اليوم، بعثة منتخب أوغندا لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وضمت البعثة الأوغندية 33 فردا وتوجهت بعد إنهاء إجراءات وصولها إلى برج العرب إستعدادا للقاء المقرر مساء الثلاثاء.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.