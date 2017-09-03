الزمالك يتعادل أمام الفيصلي تحت أنظار نيبوشا

انتهت مباراة الزمالك و لفيصلي الأردني، الودية في اعتزال حسونة الشيخ بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وافتتح بهاء عبد الرحمن أهداف اللقاء في الدقيقة 15، بينما تعادل كاسونجو للزمالك في الدقيقة 67.

وعند الدقيقة 69 سجل كابوريا هدف الزمالك الثاني، لكن عاد عبد الرحمن وتعادل للفيصلي في اللحظات الأخيرة.

وقرر المونتينيجري نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك، التواجد، لمشاهدة المباراة من المدرجات.

وفي وقت سابق كان نيبوشا قد رفض قيادة الزمالك في المباراة منعًا للإحراج، حيث كان يتولى قبل أيام مهمة تدريب الفيصلي قبل فسخ تعاقده للانتقال للقلعة البيضاء.

وضم طارق يحيي، المدرب العام للفريق 23 لاعبًا استعدادًا لخوض المباراة، بعد اعتذار الصربي نيبوشا عن قيادة الزمالك احترامًا لعلاقته الطيبة مع جمهور الفيصلي.

وضمت قائمة الزمالك كلًا من، محمود جنش وعمر صلاح ومحمد مجدي ومحمود علاء ومحمد كوفي وأحمد أبو الفتوح وأحمد مجدي وحازم إمام و محمود دونجا وإبراهيم عبد الخالق ومحمد أشرف وأحمد رفعت ومعروف يوسف وعبد الله جمعه وأحمد داودا وأحمد كابوريا وأحمد مدبولي ويوسف أوباما وباسم مرسي ومصطفي محمد ورزاق سيسيه وكاسونجو وخالد قمر.