نجم الفيصلي: مدرب الزمالك سيبدع مع الفريق

أكد حسونة الشيخ أسطورة نادي الفيصلي الأردني على ثقته في المونتينيجري نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك، ومهمته مع الفريق الجديد.

وأوضح الشيخ أنه يتوقع أن يكون نيبوشا مبدعا مع الزمالك كما كان مع الفيصلي.

وصرح أسطورة الفيصلي خلال المباراة االودية الجارية الآن بين الزمالك والفيصلي بأن نيبوشا ترك بصمته في الفريق وأعاد النادي لمنصات التتويج.

كان الزمالك قد خاض مباراة ودية أمام الرائد، وفاز بالمباراة التي شهدت أزمة كبيرة كان بطلها باسم مرسي، الذي انفعل على حكم المباراة، ما أدى لإصدار إدارة نادي الزمالك قرارًا بالاستغناء عن اللاعب.

وضم طارق يحيي، المدرب العام للفريق 23 لاعبًا استعدادًا لخوض المباراة، بعد اعتذار الصربي نيبوشا عن قيادة الزمالك احترامًا لعلاقته الطيبة مع جمهور الفيصلي.

وضمت قائمة الزمالك كلًا من، محمود جنش وعمر صلاح ومحمد مجدي ومحمود علاء ومحمد كوفي وأحمد أبو الفتوح وأحمد مجدي وحازم إمام و محمود دونجا وإبراهيم عبد الخالق ومحمد أشرف وأحمد رفعت ومعروف يوسف وعبد الله جمعه وأحمد داودا وأحمد كابوريا وأحمد مدبولي ويوسف أوباما وباسم مرسي ومصطفي محمد ورزاق سيسيه وكاسونجو وخالد قمر.