الأهلي: نتواصل مع أزارو لتحديد موعد عودته

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النادي يتواصل مع وليد أزارو مهاجم الفريق لمعرفة موعد انتظامه في تدريبات الأهلي.

وقام عبدالحفيظ بتهنئة أزارو بفوز المنتخب المغربي على مالي في تصفيات المونديال.

ومن المقرر أن يصل التونسي علي معلول لاعب الفريق إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر الجاري في أول مباريات الدوري الممتاز.

وحدد النادي يوم 21 سبتمبر الجاري من أجل السفر إلى تونس لخوض مباراة العودة أمام الترجي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المارد الحمر لاستضافة نظيره الترجي يوم 16 سبتمبر في مباراة الذهاب ببرج العرب، قبل مباراة العودة يوم 23 سبتمبر في تونس.

من ناحية أخرى طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء صفقة فاكامانى ماهلامبي لاعب بيدفيست.

وأكد حسام البدري لإدارة الأهلي رغبته في سرعة إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.