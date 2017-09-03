الأهلي يحدد موعد السفر إلى تونس لمواجهة الترجي

صرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بأن النادي حدد يوم 21 سبتمبر الجاري من أجل السفر إلى تونس لخوض مباراة العودة أمام الترجي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المارد الحمر لاستضافة نظيره الترجي يوم 16 سبتمبر في مباراة الذهاب ببرج العرب، قبل مباراة العودة يوم 23 سبتمبر في تونس.

ومن المقرر أن يصل التونسي علي معلول لاعب الفريق إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر الجاري في أول مباريات الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء صفقة فاكامانى ماهلامبي لاعب بيدفيست.

وسيقوم عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإبلاغ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي بالطلبات المالية للنادي الجنوب إفريقي.

وأكد حسام البدري لإدارة الأهلي رغبته في سرعة إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.