معلول يعود إلى الأهلي 7 سبتمبر من أجل طلائع الجيش

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موعد وصول التونسي علي معلول إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويعود معلول عقب المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر الجاري في أول مباريات الدوري الممتاز بالإضافة مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى انتظم إسلام محارب لاعب الأهلي في مران الفريق أمس السبت بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية في الأيام السابقة بسبب المعاناة من آلام في الحوض.

كما انتظم الثنائي أحمد الشيخ وأيمن أشرف في مران الأهلي بعد أن خرج اللاعبين من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة منتخب أوغندا والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف دون رد.

من ناحية أخرى طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب سرعة إنهاء صفقة فاكامانى ماهلامبي لاعب بيدفيست.

وسيقوم عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإبلاغ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي بالطلبات المالية للنادي الجنوب إفريقي.

واكد حسام البدري لإدارة الأهلي رغبته في سرعة إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب لفت نظرهم، وأنه يجيد أيضًا اللعب في المركزين سواء كمهاجم صريح أو كجناح.