منتخب أوغندا: فرصتنا تاريخية للتأهل للمونديال

علق أحمد حسين المتحدث الإعلامي باسم منتخب أوغندا على مواجهة مصر في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد حسين أن منتخب بلاده أمامه فرصة تاريخية للتأهل إلى المونديال، بعد أن فاز على المنتخب المصري في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات بهدف دون رد.

وأضاف أنه يعلم جيدا مدى رغبة المصريين في التأهل للمونديال كما يعلم حلم شعب بلاده في الوصول إلى روسيا.

وفي وقت سابق وصلت إلى القاهرة اليوم، بعثة منتخب أوغندا لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وضمت البعثة الأوغندية 33 فردا وتوجهت بعد إنهاء إجراءات وصولها إلى برج العرب إستعدادا للقاء المقرر مساء الثلاثاء.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.