أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد مباراة مصر والكونغو في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي أن المباراة ستقام يوم الأحد 8 أكتوبر الساعة 7 مساء على ملعب برج العرب.

كما ستقام مباراة الجولة الخامسة بين منتخبي أوغندا وغانا يوم 7 اكتوبر.

وفي وقت سابق وصلت إلى القاهرة اليوم، بعثة منتخب أوغندا لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وضمت البعثة الأوغندية 33 فردا وتوجهت بعد إنهاء إجراءات وصولها إلى برج العرب إستعدادا للقاء المقرر مساء الثلاثاء.

وكان المنتخب المصري قد سقط في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات أمام أوغندا بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.