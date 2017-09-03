ساعات تحسم تعاقد الأهلي مع “الشامي”

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن ضم السوري عبد الله الشامي خلال الساعات المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

جلسة تحسم انتقال الشامي للأهلي

ومن المقرر أن تعقد جلسة بين وكيل الشامي وعصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي، للحصول على توقيع اللاعب وإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وتعقد الجلسة اليوم للاتفاق على كافة التفاصيل المالة الخاصة باللاعب، بالإضافة لوضع حل لأزمة توقيع الشامي لنادي الصفا اللبناني.

وتوصل الأهلي لاتفاق يقضي بحصول النادي اللبناني على 50 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي قام الشامي بالتوقيع عليه.

وفي سياق آخر اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، من الحصول على توقيع فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، ليصبح بذلك الأجنبي الرابع في قائمته.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء ان صفقة فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، تتوقف على 300 ألف دولار فقط.

وتشهد الساعات المقبلة وصول اللاعب الشاب إلى القاهرة خلال ساعات، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع الرسمي على العقود الانضمام للأهلي، وذلك بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع ناديه.