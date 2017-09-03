300 ألف دولار يفصلون ” ماهلامبي” عن الأهلي

باتت إدارة الأهلي قريبة من الحصول على توقيع فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، ليصبح بذلك الأجنبي الرابع في قائمته.

صفقة ضم ماهلامبي تتوقف على 300 ألف دولار

وتشير مصادر داخل القلعة الحمراء إلى ان صفقة فاكاماني ماهلامبي، لاعب فريق بيدفيست، تتوقف على 300 ألف دولار فقط.

ومن المقرر أن يصل اللاعب الشاب إلى القاهرة خلال ساعات، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع الرسمي على العقود الانضمام للأهلي، وذلك بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع ناديه.

وتمكن الأهلي خلال الأيام الماضية من إنهاء كافة الاتفاقات الخاصة بالصفقة مع الفريق الجنوب إفريقي.

ويتبقى فقط للاعلان عن الصفقة رسميا، حيث يطلب بيدفيست الحصول على مليون و300 ألف دولار، بينما يحاول الأهلي إقناعه بمليون فقط.

يذكر أن قائمة الأهلي تضم 3 أجانب آخرين بعد إعارة الغاني جون انتوي لمصر المقاصة، وهم: التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي.

ويشغل لاعب بيدفيست مركز الجناح والوسط المهاجم، وخاض 27 مباراة، وسجل فيهم 10 أهداف وصنع 10 كما انه لاعباً بمنتخب الشباب ببلاده والمنتخب الأوليمبي والأول ولعب للأخير مباراة واحدة ضد أنجولا في مارس الماضي.