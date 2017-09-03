أزمة في معسكر أوغندا قبل مواجهة الفراعنة بسبب ملعب التدريب

تفجرت أزمة خلال الساعات الماضية، كان بطلها المنتخب الأوغندي والذي يستعد لمواجهة نظيره المصري، بتصفيات المونديال.

منتخب أوغندا يرفض التدريب على ملعب برج العرب

ورفض المنتخب الأوغندى، خوض تدريبهم الأول اليوم بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب استعداداً لمواجهة مصر يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وفي وقت سابق وصلت إلى القاهرة اليوم، بعثة منتخب أوغندا لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي، الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت البعثة الأوغندية 33 فردا وتوجهت بعد إنهاء إجراءات وصولها إلى برج العرب إستعدادا للقاء المقرر مساء الثلاثاء.

وكان المنتخب المصري قد سقط في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات أمام أوغندا بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.