منتخب أوغندا يصل القاهرة لمواجهة الفراعنة في تصفيات المونديال

وصلت إلى القاهرة اليوم، منذ قليل، بعثة منتخب أوغندا لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

منتخب مصر يستضيف أوغندا

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الأوغندي، الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت البعثة الأوغندية 33 فردا وتوجهت بعد إنهاء إجراءات وصولها إلى برج العرب إستعدادا للقاء المقرر مساء الثلاثاء.

وكان المنتخب المصري قد سقط في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات أمام أوغندا بهدف دون رد.

وقبل المواجهة يتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيراً الكونغو برازافيل برصيد نقطة واحدة.

المنتخب المصري يملك فرصة قوية للعودة للمونديال بعد غياب طويل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي حالة فو