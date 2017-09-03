نيبوشا يكشف لطارق يحيى طرق الفوز على الفيصلي

قرر المونتينيجري نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك، منح طارق يحيى المدرب العام للفريق، تقريرا يتضمن نقاط القوة والضعف لدي فريق الفيصلي الأردني.

الزمالك يواجه الفيصلي وديا

ويحل الزمالك في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، ضيفا على الفيصلي الأردني، في مباراة ودية في اعتزال حسونة الشيخ.

وسيحرص نيبوشتا على التواجد، لمشاهدة المباراة بين الزمالك والفيصلي من المدرجات.

وفي وقت سابق كان نيبوشا قد رفض قيادة الزمالك في المباراة منعًا للإحراج، حيث كان يتولى قبل أيام مهمة تدريب الفيصلي قبل فسخ تعاقده للانتقال للقلعة البيضاء.

23 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للفيصلي

كان الزمالك قد خاض مباراة ودية أمام الرائد، وفاز بالمباراة التي شهدت أزمة كبيرة كان بطلها باسم مرسي، الذي انفعل على حكم المباراة، ما أدى لإصدار إدارة نادي الزمالك قرارًا بالاستغناء عن اللاعب.

وضم طارق يحيي، المدرب العام للفريق 23 لاعبًا استعدادًا لخوض المباراة، بعد اعتذار الصربي نيبوشا عن قيادة الزمالك احترامًا لعلاقته الطيبة مع جمهور الفيصلي.

وضمت قائمة الزمالك كلًا من، محمود جنش وعمر صلاح ومحمد مجدي ومحمود علاء ومحمد كوفي وأحمد أبو الفتوح وأحمد مجدي وحازم إمام و محمود دونجا وإبراهيم عبد الخالق ومحمد أشرف وأحمد رفعت ومعروف يوسف وعبد الله جمعه وأحمد داودا وأحمد كابوريا وأحمد مدبولي ويوسف أوباما وباسم مرسي ومصطفي محمد ورزاق سيسيه وكاسونجو وخالد قمر.