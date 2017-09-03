” وودبيرن” يسجل في مشاركته الأولى مع ويلز ويدخل التاريخ في حضور جاريث بيل

قاد الموهبة بنجامين وودبيرن، لاعب ليفربول ومنتخب ويلز، بلاده للفوز على النمسا، بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويلز تعود للمنافسة على الصعود للمونديال

ويذلك الفوز أعاد موهبة ليفربول منتخب بلاده لأجواء المنافسة بفوز صعب أمام النمسا فيما أشعلت أوكرانيا المجموعة التاسعة بفوزٍ هام على تركيا .

الهدف جاء عن طريق لاعب ليفربول الشاب بنجامين وودبيرن في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثالث من المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد النمسا عند 8 نقاط في المركز الرابع .

يذكر أن “وودبرن” لاعب ليفربول، خاض أول مباراة له بقميص ويلز أمام النمسا، شارك في الدقيقة 69 قبل أن يُسجل في الدقيقة 74.

وبذلك بات موهبة ليفربول صاحب الـ18 عاما هو ثاني أصغر لاعب في تاريخ ويلز يُسجل في مباراة رسمية.