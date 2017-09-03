مجدي عبد الغني يكشف عن المباراة الأصعب للفراعنة لبلوغ المونديال

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب المصري ينتظره أصعب مباراة في تاريخه أمام أوغندا.

مصر تستضيف أوغندا لاستعادة الصدارة

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الأوغتدي يوم الثلاثاء في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال مجدي عبد الغني، إن أوغندا لا يملك تاريخ كبير ويعد من المنتخبات المتواضعة في الكرة الإفريقية، ولكن المباراة المقبلة ستكون الأصعب في تاريخ مصر بالكامل.

وأضاف مكررا كلامه، ان مواجهة أوغندا ستكون الأصعب في تاريخ مصر.

وأوضح “تعثر غانا أعطى آمال كبيرة لمنتخب أوغندا من أجل الوصول إلى كأس العالم”.

وأشار إلى أن هذه المباراة ليست مجرد مباراة كرة قدم، مؤكدا أننا سنحتاج لقتال كل لاعب في المباراة.

وطالب اللاعبين بالتحلي بالروح والعزيمة والإصرار والمسؤولية، لافتا أن في مباراة الذهاب لعب أوغندا مباراة قتالية وهذاسبب انتصارهم.

المنتخب المصري يملك فرصة قوية للعودة للمونديال بعد غياب طويل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي حالة فوزه على أوغندا ثم الكونغو سيستعيد الصدارة، ثم انتظار نتيجة أوغندا أمام غانا في الجولة الخامسة التي قد تحسم تأهل الفريق بشكل نهائي، أو خطف نقطة أمام غانا في الجولة السادسة.