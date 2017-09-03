عامر حسين يتحدث عن زيادة الإقبال على تذاكر مباراة مصر وأوغندا

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أن تعادل منتخبا غانا والكونغو، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، تسبب في تزايد الإقبال الجماهيري على شراء تذاكر مواجهة مصر وأوغندا.

مصر تستضيف أوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الأوغندي، الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون سبورت”، إن تعادل غانا أمام الكونغو تسبب في زيادة عدد الإقبال الجماهيري على تذاكر مواجهة مصر وأوغندا.

وأضاف ، أن تلك المباراة نشرت حالة من التفاؤل، بعدما كانت قد سادت حالة من التشاؤم في الشارع المصري عقب الخسارة أمام أوغندا بهدف دون رد.

وتابع:” تعادل منتخبا غانا والكونغو أعاد لنا الأمل والثقة في المنافسة، وأثبتت أن أي فريق من الممكن أن يخسر”.

وأوضح ، أنه لم يعد هناك فرق كبرى واخرى صغرى في أفريقيا، فحاليا الخريطة الأفريقية تتغير بشكل واضح.

وأكد حسين أن سيتم طرح تذاكر المباراة والتي وصلت إلى 60 ألف، من بينها 50 ألف تذكرة للمشجعين + 10 ألف دعوة.

وقبل المواجهة يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما تتصدر أوغندا الترتيب بـ 7 نقاط من 3 مباريات.