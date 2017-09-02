قام جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك بتسليم سامر الحوراني أمين صندوق نادي الفيصلي الأردني مبلغ 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي الخاص بعقد نيبوشا يوفوفيتش المدرب الجديد للفريق.

وسيتحمل نيبوشا مبلغ 25 ألف دولار، حيث تصل قيمة الشرط الجزائي إلى 125 ألف دولار.

من ناحية أخرى أكد أيمن حافظ المدير الإداري للزمالك أن النادي يحافظ على حقوقه ولذلك سيتم الاطلاع على بنود عقد المدرب نيبوشا يوفوفيتش مدرب الزمالك الجديد مع ناديه السابق الفيصلي الأردني.

وصرح حافظ أنه سيتم الاطلاع على النسخة الرسمية من عقد نيبوشا مع الفيصلي بالاتحاد الأردني.

وتسلم نيبوشا تدريب الزمالك بعد رحيل أوجوستو إيناسيو المدرب السابق.

وتداول البعض أنباء عن عدم وجود شرط جزائي في عقد نيبوشا، الأمر الذي جعل المدير الإداري للزمالك يؤكد حرص النادي على حقوقه.

وسيواجه الزمالك فريق الفيصلي الأردني غد الأحد في مباراة ودية ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وكان المدرب الجديد قد صرح بأنه سيعمل جاهدا لخلق شخصية قوية للزمالك الفترة المقبلة بداية من الموسم الجديد .