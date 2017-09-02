مران قوي للفراعنة قبل مواجهة أوغندا نحو حلم المونديال

قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني مران شاق للفراعنة اليوم من أجل الاستعداد لمواجهة أوغندا 5 سبتمبر المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2018 بروسيا.

وخاض حراس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد عواد مرانا قويا من أجل الجاهزية لحماية عرين الفراعنة في المباراة المقبلة.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيره الأوغندي في كمبالا أول أمس بهدف دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2018 ، قبل مباراة العودة يوم الثلاثاء في الاسكندرية 5 سبتمبر المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التسعة بتوقيت السعودية.

ويسعى كوبر للفوز في الإياب أمام أوغندا ليضمن حظوظ تأهله إلى كأس العالم وتحقيق حلم المصريين بالعودة للمونديال من جديد بعد غياب دام 28 عاما منذ آخر تواجد في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

ويمتلك الفراعنة 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين من التصفيات وخسارة الجولة الثالثة، وتعد المباراة المقبلة نقطة فاصة في مشواره ويتوجب عليه الفوز وعدم الاستهانة بالمباراة حتى لا تتعقد الأمور.