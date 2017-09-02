أكد أيمن حافظ المدير الإداري للزمالك أن النادي يحافظ على حقوقه ولذلك سيتم الاطلاع على بنود عقد المدرب نيبوشا يوفوفيتش مدرب الزمالك الجديد مع ناديه السابق الفيصلي الأردني.

وصرح حافظ أنه سيتم الاطلاع على النسخة الرسمية من عقد نيبوشا مع الفيصلي بالاتحاد الأردني.

وتسلم نيبوشا تدريب الزمالك بعد رحيل أوجوستو إيناسيو المدرب السابق.

من ناحية أخرى يقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأبيض، خلال موسم الانتقالات الصيفية، والانتقال إلى الدوري السعودي.

كان اللاعب قد كشف عن تلقيه عرضًا سعوديًا، للانتقال إلى صفوف الرائد السعودي المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وطالب إبراهيم، مسئولي النادي السعودي، بفتح مفاوضات رسمية مع الزمالك، تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفي.

وانتقل الثنائي محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الزمالك إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة، نفس الحال بالنسبة للاعب مصطفى فتحي، المحترف ضمن صفوف التعاون، وسبقهم محمد عبد الشافي المنضم لأهلي جدة، بينما لحق بهم محمود عبد الرازق “شيكابالا”، المنضم حديثًا إلى الرائد.