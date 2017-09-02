تعرف على تشكيل إيطاليا وإسبانيا في مشوار المونديال

يحل منتخب إيطاليا ضيفا على نظيره الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة السابعة لمباريات المجموعة السابعة المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
ويشترك المتخبان في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة لكل منهما، ويمثل لقاء الليلة فرصة للانفراد بالصدارة.
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: سيرجيو راموس – جيرار بيكيه – داني كارفخال – خوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – كوكي – إنييستا – إيسكو
خط الهجوم: دافيد سيلفا – ماركو أسينسيو
بينما يدخل جيامبيرو فينتورا مدرب إيطاليا المباراة بهذا التشكيل:
وفيما يلي تشكيل إيطاليا بالكامل:
حراسة المرمى: جيانوليجي بوفون.
خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي – أندريا بارزالي – ماتيا دارميان – ليوناردو سبينازولا؟
خط الوسط: ماركو فيراتي – دانييالي دي روسي – أنطونيو كاندريفا – لورينزو إنسيني.
خط الهجوم: أندريا بيلوتي – شيرو إيموبيلي.
ويسعى كلا المدربان لإثبات تفوقه على المدرب الآخر من أجل الاقتراب بشكل أقوى للمشاركة في المونديال والاستعداد الجيد لخطف ثلاث نقاط هامة الليلة بينما يؤدي التعادل لاستمرار تقاسم الصدارة.