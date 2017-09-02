تعرف على تشكيل إيطاليا وإسبانيا في مشوار المونديال

يحل منتخب إيطاليا ضيفا على نظيره الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة السابعة لمباريات المجموعة السابعة المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويشترك المتخبان في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة لكل منهما، ويمثل لقاء الليلة فرصة للانفراد بالصدارة.

وأعلن جوليان لوبتيجي مدرب إسبانيا تشكيل المنتخب للقاء الليلة.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي: